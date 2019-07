Leonard León confiesa la verdadera relación entre Gerald Oropeza y Olenka Cuba│VIDEO

Leonard León recordó el ataque a la camioneta Porsche de Gerald Oropeza, asegurando que fue el momento "más difícil" en la vida de Oleka Cuba, su pareja y madre de su hija.

Durante su presentación en 'El valor de la verdad', Leonard León admitió que Olenka Cuba era amiga de Gerald Oropeza y realizaron un viaje con otras personas. El ataque ocurrió cuando regresaban del aeropuerto en la camioneta Porsche del narcotraficante.

"Se fue a un viaje junto con un grupo de chicas, de amigos, hombres y mujeres. Al momento que regresa viene este ataque (...) la trasladaban del aeropuerto para su casa", contó Leonard León.

En ese sentido, la expareja de Karla Tarazona aseguró que fue un "milagro" que Olenka Cuba sobreviva: "Ella se encontraba dentro del automóvil, estaba en la parte de atrás, la estaban llevando a su casa y es ahí que acribillan a la camioneta. Ella milagrosamente sale ilesa de ese ataque".

Leonard León reveló que Olenka Cuba no sabía a qué se dedicaba Gerald Oropeza: "Me dijo que sí lo conocía pero que nunca pensó a qué se dedicaba, no sabía exactamente".