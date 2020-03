El cantante peruanos Leonard León confirmó que, ayer martes 17 de marzo, una doctora del Ministerio de Salud le informó que sí tiene el coronavirus COVID 19.

“Es una noticia lamentable. Sí tengo el covid 19. La doctora me explicó que este virus no me va a matar porque mi cuerpo va a generar anticuerpos para vencer el virus”, dijo al programa En Boca de Todos.

Comentó que ayer presentó un cuadro de fiebre, pero le recomendaron que tome paracetamol y consuma bastante agua.

“Quiero recalcar que la gente no tiene por qué estar alarmándose, si una persona con COVID19 está en cuarentena. Si el paciente está en una habitación sola, no va a contagiar a nadie”, recalcó.

Sostuvo que el Ministerio de Salud está monitoreando el caso. “Me dijeron que conserve la calma”.

Recordemos que el cumbiambero había viajado a Italia con John Kelvin.

Leonard León