Detienen a Leonard León por presunta agresión física a su hermana en Chiclayo│VIDEO

Leonard León fue detenido este jueves en Chiclayo luego de ser denunciado por violencia familiar tras una fuerte pelea con su hermana.

Según la hermana del cantante, la pelea ocurrió el último miércoles. Vanessa León Tello denunció que Leonard León, en presunto estado de ebriedad, la pateó y la insultó.

"Como mi madre está enferma, yo estuve cuidando de ella. Él a mí no me puede ver por un anterior compromiso que tuve. Él estaba borracho y eso generó que, producto de la ira, me pateara y me insultara", dijo la presunta víctima a la prensa.

En ese sentido, Vanessa León indicó que Leonard León "sí pega" y es agresivo con sus parejas: "Por ser su hermana me callado mucho tiempo".





En tanto, el abogado del cantante, Percy Panta, dijo al mencionado medio que la detención de Leonard León, en su domicilio en Chiclayo, fue "irregular" porque ocurrió un día después de la pelea. Esto fue informado a la Fiscalía.

Asimismo, confirmó que Leonard León estará detenido por 48 horas.

Como se recuerda, Leonard León ha sido denunciado por dos exparejas, entre ellas Karla Tarazona, por violencia. Incluso fue grabado agrediendo a su última pareja Olenka Cuba cuando estaba embarazada.