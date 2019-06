Hermana de Leonard León: "Él agredía a Karla Tarazona frente a mi mamá y mis hijas"

Vanessa León se ratificó y denunció que su hermano Leonard León no solo la agredió físicamente, sino que la insultó delante de sus hijos y su madre. Además, reveló que el cantante agredía a Karla Tarazona delante de sus padres, durante el tiempo que fueron pareja.

“Nosotros (la familia) hemos sido testigos de cómo Leonard le pegaba a Karla, pero nos quedamos callados porque no queríamos que esto perjudicara a mi padre. Él era un profesor respetado, y mi madre, una mujer digna. Él le pegaba a Karla delante de mis hijos y ahora me tilda de loca, que invento cosas. No niego que me haya apoyado en su momento, pero eso me lo recalcaba a cada rato cuando me insultaba”, señaló en el programa “¡Válgame Dios!”.

Vanessa León aprovechó, además, en pedirle “disculpas” a Karla Tarazona por haber callado. Por su parte, la también conductora de “8 de Corazones” las aceptó. “Yo la pasé mal hace muchos años, pero en este momento se me complica hablar por mis hijos de 7 y 9 años”, sostuvo.

Lo echa

“Leonard siempre ha tomado, y cuando lo hace, toma hasta el último. Él es borracho y mentiroso, pero esta vez me tocaste a mí. Leonard pensaba que, porque no está (vivo) mi papá, estoy sola. Voy a sacar toda la fuerza para que pague. Me da lástima, pero es un violento, y esta vez no me voy a quedar callada”, acotó León.

Lo defendió

Olenka Cuba, madre de la hija de Leonard León, sostuvo una acalorada discusión con su excuñada Vanessa León, quien lo denunció por agredirla físicamente, además de revelar que tiene problemas con el alcohol. “Me incomoda que Vanessa hable cosas que no son verdad. Que mejor cuente por qué su hija dejó de estudiar un año”, dijo.