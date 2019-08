Leonard León arremete contra Laura Borlini por defender a Karla Tarazona: "Está respirando basura"

Leonard León decidió responderle a la argentina Laura Borlini, quien no dudó en criticar al conocido cantante de cumbia, luego de que Karla Tarazona asegurara que no visita a sus hijos.

“Pónganse unos preservativos si no quieren ser padres, porque el día que nazcan, no pueden ir desapareciendo cuando conozcan a otra mujer. Ojalá que Leonard recapacite y pueda llegar a un acuerdo por sus hijos”, señaló Borlini durante su programa “En Exclusiva” y además lo envió al psicólogo.

Estas declaraciones al parecer no gustaron nada a Leonard León, quien cuestionó el trabajo de Laura Borlini como panelista de espectáculos.

“Parece que la señora tiene una venda en los ojos y no se quiere dar cuenta de las cosas, o qué tipo de conductora será que no lee o no se informa bien y solo hace caso a una parte, solo da información parcializada”, expresó.

Agregó que no puede ver a sus hijos porque Karla Tarazona le pone varias trabas. “Le diría a la señora Laura Borlini que ya está respirando basura porque cómo puede decir que yo soy irresponsable con mi hijos. ¿Acaso la señora no se da cuenta de que yo tengo muchas trabas para verlos?”, añadió.