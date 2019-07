Leonard León no quería tener una hija: "quería que mi hijo varón crezca conmigo" │VIDEO

Leonard León confesó en 'El valor de la verdad' que no quería tener una hija con Olenka Cuba, sino un varón.

Según intentó explicar el cantante, quería un hijo hombre para que sea cantante y poder formarlo desde pequeño.

"No tanto que me decepcionó pero sí, yo esperaba un hijo varón por el hecho de que, como estoy en una relación estable con ella, quería que mi hijo, si heredaba mi don, formarlo desde muy pequeño, que viva conmigo, verlo despertar", dijo Leonard León.

Sin embargo, Beto Ortiz no dudó en señalar que esto también podría hacerlo con una mujer. "Más que todo lo decía por mi apellido", intentó excusarse Leonard León.

Asimismo, le recordaron que ya tiene dos hijos hombres: "Tengo dos hijos varones. Yo decía que la cuarta salga mujercita, pero quiero que el tercero sea varoncito".

"Quería un hijo varoncito que esté conmigo, ya que mis dos hijos mayores viven en otra cosa, yo quería que mi hijo varón crezca conmigo", agregó el cantante, quien aseguró que tuvo que pasar varios días para asimilar que tendría una mujer.

"Yo me quedé en shock, dije 'asu mare'. No sé, mi pensamiento, quería un varoncito. Después, como un día, dos días, lo trataba de asimilar. Ya cuando sabía que tenía una niña igual estaba feliz porque iba a venir un hijo mío, pero cuando Maylén nace me cambia la vida por completo. Es otra cosa, es algo inexplicable", sostuvo Leonard León.