Leonard León: Olenka Cuba rompe su silencio y asegura que nunca hubo agresión

Olenka Cuba se comunicó con el programa 'En Exclusiva' para indicar que Leonard León no la agredió físicamente. La exmodelo sostuvo que, ciertamente, discutieron y hubo un forcejeo pero no la golpeó.

"Yo voy a hablar no para defenderlo a él, el que se tiene que defender es él. Yo pongo las cosas claras, en ningún momento ha habido agresión, si ha habido -como cualquier pareja- que pueda tener una discusión, pero él no ha venido a pegarme ni a agredirme. Hemos tenido forcejeos pero no en la magnitud fuerte como lo están tratado de dejar, él quería que yo cruzara la pista y por eso me agarraba. Nosotros casi nunca peleamos, él siempre me pide para conversar", comentó Olenka Cuba, quien tiene 8 meses de embarazo.

La pareja de Leonard León también reveló que anteriormente sí han forcejeado, y que con esta situación serían dos veces. Es por eso que ella está molesta con el cantante y asegura que no lo va a defender, solo quiere aclarar que no hubo agresión.

"Hemos tenido una vez anterior (forcejeos). Los dos hemos gritado en la calle, hemos forcejeado, pero en nuestra relación casi nunca hay discusiones, él siempre me pide a hablar. Tanto el hombre como la mujer tienen derechos, pero tampoco voy a hablar cosas que no son. Yo se lo he dicho a él, defiéndete tú, yo no pienso defenderlo", señaló Olenka Cuba.

