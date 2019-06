Leonard León y Olenka Cuba confirman que su relación amorosa llegó a su fin, ¿qué pasó?

Después de tres años juntos y una pequeña de tres meses, Leonard León y Olenka Cuba terminaron su relación amorosa, así lo confirmó la pareja a través de sus redes sociales.

La primera en publicar un mensaje en Instagram fue la modelo: "Seré breve, a partir de esta fecha mi relación con el Sr. Leonard León llegó a su fin... Más detalles no daré... Gracias", escribió.

¿Qué pasó?

Por su parte, el cantante de cumbia en comunicación con 'Mujeres al mando', sin dar mucho detalle, reveló el motivo por el cual su amorío con la joven llegó a final.

"Bueno es un momento difícil tanto para ella como para mí, de momento duele una separación. Te hablo particularmente yo, pero vamos a ver, tiempo al tiempo, uno nunca sabe, de repente se pueden solucionar algunas cosas, como puede que no", fue lo que primero dijo.

Ni por maltrato ni por infidelidad

Leonard León también aseguró que su relación terminó por el caracter de ambos y no por algún tipo de maltrato o infidelidad.

"No quiero hablar a detalle, porque solo lo sabemos ella y yo, pero es porque no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, eso quieras o no perjudica en una relación. La relación no se ha terminado ni por maltrato ni por infidelidad", comentó.

Por último, el cantante no descartó una reconciliación con Olenka Cuba.