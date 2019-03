Leonard León protagoniza fuerte discusión con su pareja Olenka Cuba en plena calle (VÍDEO)

Leonard León volvió a generar noticia al protagonizar una fuerte discusión con su pareja Olenka Cuba, quien tiene 8 meses de embarazo, en plena calle. El vídeo fue publicado por el programa 'Válgame Dios'.

En las imágenes grabadas por un testigo, se puede ver al cantante forcejeando con su actual novia, mientras ella llora e intenta escapar. "¡Suéltame, suéltame!", se puede escuchar, mientras el joven le dice que no está bien lo que le hace a su esposa embarazada.

Ante esto, Leonard León decidió comunicarse con el programa, y ahí indicó que se siente avergonzado por su comportamiento, así que pidió disculpas a todas las mujeres por ver estas imágenes. Además, indicó que ya había conversado con Olenka Cuba.

"Ese hecho sucedió el domingo en la noche, y la verdad me genera verguenza, estuvimos en una pollería y estuvimos hablando sobre un tema que me incomdó a mí. No suelo comportarme de esa manera, ese día escapó de mis manos", señaló.

"Yo he conversado con ella, y en verdad le pido disculpas a todas las mujeres que se han podido ver afectadas(...) Yo no he pegado a nadie, yo no la he tocado, sí tengo que medirme en el alcohol, pero no soy agresivo", agregó.

