Parece de nunca acabar. El cantante de cumbia Leonard León y Karla Tarazona se enfrascan otra vez en una discusión por diferencias con sus hijos. Esta vez Leonard respondió a Karla por haberlo denunciado públicamente de haberle regalado un celular en mal estado a sus hijos.

Una vez más, Leonard usó su cuenta oficial de Instagram para defenderse de Karla Tarazona y esta vez arremetió contra la educación de la expareja de Christian Domínguez, debido a que según el cantante, ella no habría acabado el colegio y seguiría usando a sus hijos para generar polémica y facturar.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiéndolos a mis hijos en público? Utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente. Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí. ¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, sentenció el cantante.

Karla no aguantó mucho y respondió fuerte y claro: “¿Si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Mira tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste, eres como tantos que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros, coleccionas denuncias”.

Todo parece indicar que la paz no se avecinará por un buen tiempo entre Leonard León y Karla Tarazona.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Erick Elera participa en bloque de ayuda social