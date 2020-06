Leonel García, de oficio cantautor, integrante de “Sin Bandera” junto a Noel Schajris, sabe lo que es escribir canciones que son flechazos directos al corazón. “Le di muerte al recuerdo, dije no a lo demás, por ti. Puse llave a las puertas, dije no a lo fugaz, por ti”. Y precisamente “Por ti”, se llama el tema que lanzó en plena pandemia y que él celebra como una reafirmación de un estilo y género musical, que se resiste a sucumbir a las modas.

¿Cuesta mucho ser fiel a las raíces musicales en una industria que privilegia el género urbano?

A nivel de espacios, es verdad que están bastante copadas de música urbana las radios y los canales de videos, además de otros sectores de la industria. Hay muy poco campo para temas que no sean urbanos, se ha complicado la exposición de la música pop romántica, pero aún hay mucha gente que la quiere oír. Sin embargo, hay muy pocos lugares en las que esas canciones se puedan exponer.

Pero en la Academia que otorga el Grammy Latino, los cantautores siempre están considerados en los premios principales y no los del urbano.. Los miembros de la Academia aprecian mucho el trabajo que hacemos los cantautores. En los Grammy se sigue reconociendo y votando por discos que no son necesariamente del urbano, pero a nivel negocio, lo que produce rendimiento y números, sí es ese género. Por eso, toda la industria se ha volcado a darle más espacio para promoverla y que se quede un buen tiempo como la corriente principal. Hablando de números e ingresos, no se vislumbran conciertos hasta el próxímo año.

¿Cómo ves la tendencia de los shows por streaming?

Yo siento insustituible la música en vivo, está por encima de cualquier transmisión por plataforma digital. Es muy difícil generar virtualmente esa emoción, esa energía que se siente en una sala frente a la gente, escuchándolos cantar tus canciones, es un ritual que no se puede hacer mas que en vivo. Estas opciones del streaming son temporales, mientras volvemos de alguna forma a la normalidad.

¿En estos tiempos de cuarentena te ha sido fácil el proceso de creación?

La verdad no hay mucha motivación como normalmente debería, estamos lanzando ‘Por ti’ que se hizo antes de la pandemia. Realmente, en estos últimos meses, solo he compuesto un par de temas, no puedo decir que estoy en el momento más inspirado. Uno está distraído pensando en el futuro, en lo que va a pasar a nivel económico, a nivel de salud.

¿Y en momentos normales cuál es tu rutina de composición? ¿Hay disciplina o solo esperas a la musa inspiradora?

Poco a poco fui entendiendo que tenía que desarrollar ese oficio, para que de algun modo no fuera tan caprichoso, y que solo llegara por cierta inspiración mística; necesitaba aprender a generarlo. Cuando voy a componer para un disco, normalmente voy solo a un apartamento en Playa del Carmen y me quedo una semana y media, Entro en un verdadero proceso de creación, de imágenes, de ideas, de estar pensando todo el día en música y en letras. Interiorizo lo que me está pasando en ese momento como músico, como compositor y todo eso, trato de plasmarlo.

¿En estos procesos de creación está presente aún Sin Bandera?

Con el dúo vamos a cumplir 20 años desde el debut. Estamos muy conscientes de que necesitamos un disco nuevo, original. Creo que es tiempo de ver qué sucede si nos volvemos a unir como aquellos primeros años, a construir un disco completo desde cero.

Quiere decir que el dúo no es un ciclo terminado...

Esa confusión que teníamos con Noel y que estaba en nuestras propias cabezas la generamos nosotros mismos. Nos dimos cuenta que era mejor relajarnos en el sentido de, que cada uno puede tener una carrera solista y también con Sin Bandera Dejamos de pensar en finales absolutos y dijimos: okey, luego de este ciclo, de este tour, de este disco, vamos a hacer un rato nuestras cosas por separado y luego hacemos cosas nuevas para volver. Sin Bandera seguirá.