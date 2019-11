Leslie Moscoso, expareja de Pedro Loli, no se quedó callada al ver el “ampay" del cumbiambero junto a una joven, a pesar que mantenía una relación amorosa con la productora Fiorella Méndez, con quien también tiene un hijo.

La exbailarina se presentará en la pista de baile de Gisela Valcárcel, después de mucho tiempo, es en los ensayos donde se refirió a su exnovio Pedro Loli, de quien dijo admirarse por su comportamiento, ya que imaginó que este había cambiado.

Pedro Loli protagoniza un escándalo mediático por infidelidad, ¿qué opinas?

La verdad me sorprendí mucho cuando vi el ampay, no lo podía creer, me quedé en shock, yo imaginaba que estaba haciendo las cosas bien luego de tener a su bebé, siempre un hijo te cambia la vida. En su momento yo también pase por la misma situación, terminé mi relación con Pedro Loli por un ampay.

¿Te costó olvidarlo?

Sí, fueron cuatro años de relación y me dolió su traición, yo no perdono una infidelidad, quien no es para ti, hay que déjalo ir. Todo lo que me pasó fue un aprendizaje para mi vida, ya mis heridas están sanadas y estoy en una etapa feliz al lado de mi esposo.

¿Qué consejo le darías a Fiorella Méndez?

Como mujer la apoyo por la situación que está viviendo, no sé cómo vaya tomar un consejo mío, pero en estos momentos no solo sufre ella, sino también su familia, tiene que ser una mujer fuerte por su hijo y refugiarse en el amor de él, tiene que pensar qué quiere para su vida de ahora en adelante.

¿Cómo va tu matrimonio con Jose Carlos Cortez?

Ya tenemos un año de casados, él es una persona madura que me apoya y me da tranquilidad. Somos la mezcla perfecta, y la base de nuestro matrimonio es la confianza.

¿En qué proyectos estás ahora?

Tal vez este sea mi último año en televisión, luego de 12 años en América televisión. Estaría cerrando una etapa linda en mi vida para enfocarme en mi carrera de derecho, que concluyo este año, y también para poder dedicarle más tiempo a mis hijos.