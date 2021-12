Nunca es tarde. La actriz cómica Leslie Moscoso sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se graduó como abogada y expresó toda su emoción en sus redes sociales.

La sobrina de Ernesto Pimentel se mostró totalmente feliz y decidió compartir la buena noticia con sus más de 400 mil seguidores en Instagram.

“¡Lo logré! Tengo muchos sentimientos encontrados en estos momentos. Me siento muy feliz por haber logrado algo que anhele desde hace mucho tiempo. Me tomó esfuerzo llegar a donde estoy pero al fin soy una profesional. Y si me preguntan si valió la pena, pues yo les respondo que valió cada micro segundo de mi vida”, escribió Leslie en una sentida publicación.

Asimismo, Leslie agradeció a su familia por su constante apoyo y señaló que todo este esfuerzo de acabar la carrera lo consiguió gracias a ellos.

“Obviamente que nada se hubiera logrado sin el apoyo de mi familia. A ellos les doy gracias porque siempre han sido mi mayor soporte en todo. Gracias infinitas a todos los que han sido parte de mi crecimiento personal y profesional”, agregó.

