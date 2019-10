La cantante peruana Leslie Shaw aclaró si es verdad que está grabando una nueva producción musical con Thalía. Hace pocos días, ambas artistas publicaron una serie de videos en Instagram donde se aprecian ciertas ‘coincidencias’, como por ejemplo, el mismo camerino de la disquera Sony Music en Nueva York.

Pero eso no es todo: las dos han comenzado a seguirse en Instagram.

Al respecto, a la peruana se le preguntó si es verdad o no que está produciendo un nuevo hit con la mexicana.

“Hay muchos planes con muchos artistas de afuera. En este tiempo que he estado en Miami me ha servido mucho, como he estado metida en el estudio componiendo, me ha ayudado a conocer artistas, compositores, que trabajan en la misma disquera”; dijo a diario Ojo.

Sobre las coincidencias del camerino (donde ambas aparecen, pero en momentos diferentes), contó: “allá en Estados Unidos siempre te cruzas con artistas, con los directores”

“Thalía me encanta, me parece de admirar todo lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera”, agregó.

Cabe mencionar que Leslie Shaw se está ganado un nombre a nivel internacional debido al gran éxito que tuvo ‘Faldita’, un featuring con ‘Mau y Ricky’.

VIDEO: Marisol Mayta