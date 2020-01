¡Lo confirmó! La cantante nacional Leslie Shaw aprovechó las cámaras de América Televisión para contarle al público todo lo bueno que le trajo el año 2019 a nivel profesional y personal.

Recordemos que la artista lanzó nuevos temas que se ubicaron en las primeras posiciones en las radios y plataformas digitales; así como también deslumbró en el Festival Heat donde se encontró con grandes celebridades.

“Conversé en el backstage con Mike Bahía, Farruko y los encargados del festival me felicitaron, les gustó mucho mi show. Estoy feliz", expresó Leslie.

La intérprete de “La faldita” hace un balance de lo que fue su año 2019 y cuenta sus proyectos para este año.

En la lista de las novedades estaría el tema que lanzaría con Thalía, y seguido de eso, se prepara para grabar canción con productores de Jennifer Lopez.

Asimismo, aprovechó para confirmar el fin de su relación amorosa con el cantante y actor Diego Val.

“Ya mucho estaba durando, no confían en mi. Ya se acabó, pero estoy contenta. Diego es súper lindo, no me ha faltado el respeto, ni nada de eso”, manifestó la cantante.

Por otra parte, descarta totalmente tener entre sus planes el matrimonio y el convertirse en madre.

Tal parece que la demanda de tiempo que le exige su carrera musical no la deja tener mucho tiempo para su vida amorosa.

Video: América TV