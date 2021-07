¡Con el corazón roto! Leslie Shaw se encuentra atravesando un complicado momento tras anunciar mediante sus redes sociales la lamentable pérdida de su perrito Papi Shaw.

A través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló que su pequeña mascota falleció hace unos días, apenas lo llevó con ella a Miami, Estados Unidos.

“Hace unos meses fui a Perú a traerme a Papi y a Chucho, quería tenerlos más cerca, me hacía mucha falta su amor incondicional y sus mimos. Papi falleció a los pocos días de llegar aquí, de una enfermedad que él ya tenía”, comenzó diciendo.

Tras este terrible hecho, la artista peruana se mostró bastante apenada, y confesó que inicialmente no quería adoptar otro perrito, pero al final decidió hacerlo para poder sanar ese vacío que le dejó Papi.

“Yo he estado demasiado triste por tantas cosas que me han sucedido, y obviamente por él. No he querido tener otra mascota, porque no quería volver a sentir ese dolor tan intenso, pero hace unos días, pensé que si quería volver a sentir amor intensamente, y sí tengo muchísimo amor para dar”, escribió.

