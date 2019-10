Leslie Shaw llegó al país para continuar cumpliendo con sus contratos luego de comenzar a radicar en Miami y así seguir creciendo como cantante.

Al llegar a Lima, conversó con el programa ‘Magaly tv, la firme’ para hablar, también, de su nueva relación amorosa con Diego Val, con quien se le ha visto muy enamorado en estas últimas semanas.

Pero lo que sorprendió fueron las declaraciones de Shaw, al asegurar que no necesita de un millonario para salir adelante. Además, ella es la que tiene el dinero.

“Yo escalo solita, no necesito de nadie para escalar. Mira con tal que sea bonito, que me respete y que me quiera, suficiente porque el dinero lo tengo yo”, dijo.

Minutos después, Leslie Shaw defendió a Diego Val asegurando que en México le va más que bien. Y, resaltando que tampoco saldría con NN.

“Pero a él le va muy bien en México, tenía unos proyectos en Perú, pero a él le va muy bien en México, él ha estado en una novela en Televisa. También tiene contrato con una disquera en San Francisco. Tampoco voy a salir con un NN”, agregó.