​Leslie Shaw defiende a Mario Hart y niega que use pichicata

Leslie Shaw salió en defensa de su pareja Mario Hart, tras descubrirse que este se inyecta la hormona de crecimiento. Razón por la cual recibió las críticas del Dr. Olaya y el cirujano David Ruiz Vela, quienes le advirtieron de los peligros para su salud.

"Mario no se pichicatea. Yo le he aconsejado que no haga caso. Los dos hacemos deporte, comemos sano, así que no tendría por qué ponerse mal", señaló Leslie Shaw. Ante esto, Hart replicó: "La hormona del crecimiento es natural, es un suplemento deportivo. No me importa que salgan esos médicos figuretis. Sé los riesgos que implican y por eso me hago mis chequeos. No pasa nada. Yo dejo que hablen, no sé que tanta seriedad se le puede dar a esos doctores".

De otro lado, el combatiente se refirió a su participación al mitín de Alan García en la playa Agua Dulce. "Es un festival con varios apristas, me han apoyado y solo quise devolverles (el apoyo)", dijo. Por su parte, Leslie Shaw refirió que apoya en todo a su pareja. "Lo que tenga que ver con arte, normal, es un tema de él", añadió tras presentarse el último sábado en un evento que organizó la municipalidad de Magdalena por el Día de San Valentín.

HIJOS

El ex integrante de Combate reveló además que le gustaría ser padre. "Me gustaría ser un papá joven, pero hay muchas cosas que debo cumplir todavía. No es el momento adecuado", indicó tras revelar que iban a celebrar el Día del amor en una discoteca luego de trabajar.

Por último, Hart sostuvo que su participación en Los reyes del playback, estaba en veremos. "De ese tema no sé mucho, tengo que evaluarlo esta semana, es un tema personal", acotó.

