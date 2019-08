Difunden fotos de Leslie Shaw junto a exchico reality en Miami

Leslie Shaw enlazó en vivo con 'Válgame Dios' para hablar sobre su carrera musical, la presentación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 y del amor.

¿Enamorada?

El programa de espectáculos difundió algunas fotografías de la intérprete de 'La Faldita' junto a un exchico reality, nada más ni nada menos que Diego Val, quien se ha lanzado también como cantante.

Al ver las imágenes, Leslie Shaw no negó romance, pero aseguró que le parece un chico muy guapo. "Somos amigos, yo nunca había compartido con él, vino a Miami a grabar y coincidimos. Me invitó a un festival donde él cantó. Me parece un chico bien guapo. Hemos ido a bailar, a su concierto. Diego me llevó a conocer algunos bares", contó.

En las instantáneas, se pueden ver a la cantante caminando de la mano con el modelo: "Era para que yo no me pierda porque no conozco, yo solo conozco la playa, el estudio y nada más", declaró.

Cuando compararon a Diego Val con 'Coto' Hernández, Leslie Shaw, rápidamente, puso el 'pare': "'Coto' fue el pañito es diferente, pero no no (es lo mismo)".