​¿Leslie Shaw encontró en su bailarín un nuevo amor? Esta es la verdad

Leslie Shaw. llamó la atención en El Gran Show por una confesión que sorprendió y que tuvo que ver con su ex Mario Hart. Ella confesó que se presentará con él para cantar juntos, lo cual descuadró a muchos, teniendo en cuenta lo abrupto del termino de su relación.

Otra cosa que llamó la atención fue el que a ella se le empiece a vincular sentimentalmente con su bailarín. "Gisela es muy romántica... (que nos quieran vincular) es parte de un reality. Uno se divierte muchísimo y la paso bien", se justificó diciendo Leslie Shaw.

¿Se podrían pensar que podrían llegar a algo más? "Yo estoy cien por ciento concentrada a mi trabajo. Aparte de "El Gran Show" estoy en el teatro Nacional, pero es cierto que con Lucas pasamos bastante horas juntos y no tiene nada de malo que salgamos, conversemos", respondió Leslie Shaw.

Lo que si evitó fue dar más detalles de su relación con Mario Hart más allá de lo laboral. Negó haber vuelto con el piloto, pero prefirió no hablar más. "Estoy concentrada en mi trabajo. No quiero hablar de ese tema", agregando que nadie se tendría que poner celoso por la relación que tiene con su bailarín en "El Gran Show".

CANTARÁ CON MARIO HART: El Gran Show inició el programa con una confesión de parte de Leslie Shaw. La cantante contó que el manager de Mario Hart llamó a su manager para que canten juntos en un discoteca y que se presentarán este 9 de septiembre juntos pues de ampay que terminó con su relación.

"Se han contactado con mi manager y yo no le veo ningún problema (...) no estamos (...) sí vamos a cantar en una discoteca, no sé si él va a cantar primero pero cada uno tiene su show. Será el viernes 9", dijo Leslie Shaw al ser consultada por Gisela Valcárcel.

Tras afirmar que no ha regresado con Mario Hart, Rebeca Escribens puso en aprietos a Leslie Shaw con un comentario que ni ella se lo imaginaba. "Te mienten porque tienen un huarique donde se ven siempre. La jato de Hart no, pero van como 18 veces que se ven desde el chape en la discoteca".

