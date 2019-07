Leslie Shaw "flechó" a Luis Fonsi: grabarían tema tras cantar en Lima 2019

Leslie Shaw no lo pensó dos veces cuando GianMarco la llamó hace más de un mes y le consultó si es que le gustaría conversar con Luis Fonsi para concretar la posibilidad de hacer una colaboración durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La rubia tras las coordinaciones respectivas habló con el puertorriqueño para conocer los detalles del encuentro. Ella quedó encantada con la propuesta y prometió hacer un espacio en su agenda a fin de coincidir en Lima con él para los ensayos respectivos.

(FOTO) “Échame me la culpa” se escuchó en el Nacional.

Y así fue

La noche del viernes último, la peruana y el boricua cantando a dúo “Échame la culpa” sorprendieron a los millones de televidentes que siguieron la transmisión.

“Él estuvo encantado desde el primer día en que empezamos a trabajar. Me he sentido muy cómoda y contenta con Fonsi”, dijo la cantante, quien está consciente de que las oportunidades no se presentan dos veces en la vida. “Hay que saber recibir consejos y aprovechar las oportunidades”, agregó la intérprete de “La faldita”.

Sobre la posibilidad de que en el futuro inmediato grabe al lado de Fonsi, la peruana no lo descartó. “Me preguntó con qué productores trabajo y manejamos nombres en común, así que todo pude pasar; yo feliz de que esto sucediera. En estos momentos, estoy trabajando duro como compositora y me acabo de inscribir en Ascap, que es una sociedad que vela por los derechos de autor en Estados Unidos”, reveló la rubia.