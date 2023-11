Leslie Shaw: Gigi Mitre la imita y genera más de una carcajada en vivo [VIDEO]

Amor, Amor, Amor inició el programa con una nota sobre Leslie Shaw donde la cantante aclaró varios asuntos como la participación de Mario Hart en El Gran Show este sábado, su viaje a Panamá con una amiga, además de presentar su nueva canción.

Leslie Shaw evitó opinar sobre la relación que mantiene hoy en día con Mario Hart, pero dejó en claro que podrían verlos de nuevo juntos. "Ya no sean muy chismosos, yo he decidido no hablar eso, yo sé que es su trabajo. Igual si me ven en la calle y caminando, normal, yo no escondo nada".

Asimismo, Leslie Shaw descartó que canten juntos. "Cada quien tiene su show, no juntos. No es por el tema del dinero, sino que luego los empresarios se confunden" añadió.

La forma de evadir las respuestas de Leslie Shaw a la prensa generó más de una risa entre los conductores de Amor, Amor, Amor, por lo que Gigi Mitre no dudó en "emitarla". Rodrigo González 'Peluchín' tampoco desaprovechó la oportunidad y puso de su cuchara, lo que generó carcajadas.

Gigi Mitre trató de interpretar a una Leslie Shaw despistada y copió muchas de las palabras que usa cuando es consultada por la prensa sobre Mario Hart y su actual relación.

LESLIE Y MARIO EN EL GRAN SHOW

Este sábado, Leslie Shaw y Mario Hart reaparecen juntos en El Gran Show, en la quinta gala de baile en parejas en el reality de Gisela Valcárcel en América Televisión.

La cantante y el piloto, convertidos en los personajes más mediáticos del momento vuelven a la pista de baile, donde se conocieron y compartieron sus primeros momentos juntos. La gala presentará a los artistas en competencia reforzados con las parejas de baile que eligieron.

Esta mañana, en la academia de El Gran Show empezaron los ensayos de las coreografías que presentarán el sábado. Orlando Fundichely bailará con su esposa Karina Rivera, Leslie Shaw y Mario Hart, Melissa Paredes y Jonathan Rojas, cantante de la Gran Orquesta Internacional, Rosángela Espinoza y el cantante salsero Erick Varías, Angie Arizaga y Thiago Cunha, y Santi Lesmes con Tati Alcántara.

La reaparición de la cantante y el piloto será uno de los momentos más esperados en El Gran Show. El tema y género musical que bailarán será una gran sorpresa para sus incondicionales seguidores. Al mismo tiempo, la rubia cantante competirá con Rosángela Espinoza en el versus a ritmo de salsa acrobática.









