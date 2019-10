Ni se saludaron. Leslie Shaw, una vez más, llegó al set de ‘Esto es Guerra’ para jugar al “Canta y Gana” junto a los chicos reality. En el programa también se encontraba su expareja Mario Hart, quien está reemplazando a Gian Piero Díaz.

Tras varias lunas, la pareja estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos, ya que ni siquiera se saludaron o cruzaron miradas. Sin embargo, Leslie Shaw no tuvo problemas en cantar uno de los temas del piloto, llamado “Yo no fui”, letra que tuvo que ser corregida por Hart al escuchar que no la interpretó como correspondía.

En otro momento, Mario Irivarren también troleó a la cantante, a quien le pidió que no lo confunda con Mario Hart.

Después del reencuentro, Leslie resaltó que no tiene ningún tipo de problema con Mario Hart y si es que no lo saludó fue porque nunca estuvieron frente a frente.