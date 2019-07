Leslie Shaw revela que gracias a Gianmarco cantó con Luis Fonsi en los Panamericanos

Leslie Shaw sorprendió una vez más al revelar que fue gracias a Gianmarco que cantó al lado de Luis Fonsi en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La intérprete de 'Faldita' se contactó hace un mes con el cantautor peruano en uno de sus últimos conciertos, ahí conversaron y Gianmarco le dejó bonitas palabras de aliento para que siga por buen camino en la música.

Pero no solo eso, Gianmarco fue el vínculo entre el cantante puertorriqueño y Shaw para que se juntaran en este evento deportivo. "Me saludó y me dijo que estaba conversando con Luis Fonsi, que él era muy amigo suyo y me comentó que le gustaría tenerme como invitada especial para cantar en la apertura de los Panamericanos", declaró en el programa de Johnny Padilla para RPP noticias.

Asimismo, Leslie Shaw contó que fue por pedido de Luis Fonsi que su participación en los Panamericanos fue un secreto. "Él estaba encantado, me he sentido muy cómoda y contenta (...) Hay que saber recibir consejos y aprovechar las oportunidades”, dijo la cantante.

Recordemos que, hace un mes, Gianmarco y Leslie se juntaron por primera vez en un concierto en provincia. Es ahí donde conversaron de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Incluso, el intérprete 'Se me olvidó' le dejó un emotivo mensaje en redes sociales.