Leslie Shaw se ríe de comentarios de Salim Vera: "De repente dentro de cinco años lo llamen"│ VIDEO

"Fue lindo, fue una experiencia inolvidable", ha mencionado la cantante peruana Leslie Shaw tras su recordada participación con Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos, a quien lo acompañó interpretando la canción "Échame la culpa".

¿Fue playback?

La 'gringa' negó haber usado playbackante la pregunta de la reportera del programa En Exclusiva. "No, no no, hubo una grabación previa para los ensayos de los bailarines", fue su respuesta.

Recordemos que fue el vocalista de 'Líbido', quien mandó una directa a Shaw: "Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback csm. Doy clases de canto a reguetoneros", escribió, en sus redes sociales.

La intérprete de "La Faldita" se burló de los comentarios del ex integrante de Líbido y hasta le mandó un contundente mensaje.

“Me da hasta risa un poquito, no tiene nada que ver, A mi me gusta mucho como canta él. De repente, dentro de cinco años lo llamen, no sé”, respondió entre risas.

Fue Salim Vera quien previamente sostuvo que Libido podría haber estado encargado de la ceremonia sin ningún problema."¿Por qué no nosotros? Yo sí discrepo con que sea un artista internacional y no uno nacional [el que abra la ceremonia]", dijo en referencia a Luis Fonsi.