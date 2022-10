Fuertes declaraciones. Leslie Stewart estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” como parte del jurado de un concurso del “Mister Primavera Internacional 2022″, donde varios personajes de la farándula se hicieron presentes.

Sin embargo, uno de los rostros que más llamó la atención dentro de los candidatos, fue el novio de Fiorella Rodríguez, Iván Micol, quien se presentó por todo lo alto con su buen vestir.

Todo se dio cuando al español le consultaron el motivo exacto por el que había decidido quedarse a residir en Perú, a lo que él afirmó que era simplemente por amor ala exconductora de televisión.

En ese instante, Leslie Stewart no dudó en arremeter contra Micol. “Yo no sé si será floro o sea por amor lo que dice. Pero los españoles son como los argentinos, perdónenme, medios floreros... Bueno, yo he vivido eso en algún momento”, expresó.

