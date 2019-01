​Lesly Águila deja el pasado y presenta a su nueva pareja: "Llegó a cambiarme la vida"

La cantante de cumbia Lesly Águila ha sorprendido en las redes sociales al presentar a su nueva pareja. Recordemos que en el mes de diciembre hizo oficial el fin de su relación con el músico Franck Mendoza Aguilar.

Mensaje en redes sociales

Es así que a través de su página de Instagram envió un amplio mensaje en el que menciona haber pasado por momentos duros y que le rompieron el corazón: "¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia".

Tras ello, explicó que hoy se encuentra feliz por lo que viene viviendo: "Pienso y llego a la conclusión que todo pasa por algo, que para llegar a ser feliz en su totalidad tienes que llorar, sufrir, reír y (sic) ¡infinidades de cosas! Mejor dicho, levantarte y caerte cuantas veces sea necesario. También pienso que cuando en una relación se falta el respeto de diferentes maneras es mejor poner fin y ¡seguir! Porq (porque) tarde o TEMPRANO llega a tu vida alguien que SI está dispuest@ a luchar por ti y sobre todo a brindarte su amor nada más hermoso demostrando el mismo amor a tu FAMILIA y eso es lo que estoy viviendo ahora ... ¡SOY FELIZ! ¡Y quiero compartirlo con ustedes!".

Es así que Lesly Águila presentó a su nueva pareja: "CRISTHIAN llegó a cambiarme la vida por completo. No me gusta entrar mucho en detalles pero la verdad hay tanta gente que se llena la boca hablando y calificándome de la peor manera cuando las cosas en realidad son otras".

