​Lesly Águila responde a críticas por nuevo y rápido romance

La cantante del grupo de cumbia Corazón Serrano, Lesly Águila, fue la noticia de estas últimas semanas luego de que saliera a confirmar su nuevo romance con un joven llamado Cristhian.

Sin embargo, quien quedó mal parado en todo esto fue su ex Franck Mendoza a quien Lesly Águila acusó de haberle partido el corazón.

(FOTO) Lesly Águila mantuvo un largo romance con Franck Mendoza

No solo eso, la expareja de Franck Mendoza también la criticó por haber iniciado un romance tan pronto y hasta la acusó de no haber terminado con Franck y ya empezaba su nuevo amorío.

Ante esta situación, Lesly Águila salió al frente luego de que un usuario le hiciera hincapié al poco tiempo que esperó para tener una nueva pareja.

(FOTO) Cristhian es el nuevo amor de Lesly Águila

“Lesly todo está bien, que te enamores, pero el tiempo y ocultar algo que de todas maneras se iba a saber, así como has comentado tú, él tiene derecho de decir su verdad y no te va a gustar lo que diga, prepárate”, escribió el usuario a Lesly Águila.

La cantante de Corazón Serrano le respondió así: “Mi vida no es un circo! No pienso dedicar ninguna palabra más a todo este tema. No te preocupes que ya habló antes que yo y definitivamente tomé la mejor decisión”.

Como se recuerda, en diciembre pasado, Lesly Águila confirmó que su romance con Franck Mendoza se terminó y en enero presentó a su nueva pareja.

