Las declaraciones de la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta, siguen dando de qué hablar luego de que ella dijera que Pedro Gallese debe ser perdonado por infiel por su esposa Claudia Díaz porque “hombres son hombres”.

Al respecto, la modelo Lesly Castillo puso el grito al cielo y dijo no estar de acuerdo con las declaraciones de Doña Peta. Incluso comparó el hecho de que su famoso hijo Paolo Guerrero engañara a Alondra García Miró, por lo que se cuestionó: "¿ella aprobaría eso?".

"No estoy de acuerdo con lo que dijo Doña Peta, es decir, si Paolo engaña a su novia. ¿sería normal para ella? Me parece un comentario machista y no es buen consejo para los niños, que luego van a pensar que es normal engañar a una mujer", señaló Lesly quien acaba de casarse, en una majestuosa boda, con el papá de su bebé.

“Acá hay una sola verdad: el que engaña una vez, lo hará siempre, por más que diga que va a cambiar”, agregó a Diario Trome.