Lesly Castillo, finalmente, dejó de lado los dimes y diretes, y presentó a su futuro esposo, Albert Mota, un empresario minero, con quien vive en Arequipa.

La exmodelo, quien mantuvo una relación con el popular Brad Pizza, olvidó su pasado para emprender un nuevo viaje junto a su novio, producto de su relación, nació su pequeña hija, que tiene apenas 8 meses, llamada Charlotte.

“Era mi mejor amigo y se convirtió en mi esposo o bueno en mi futuro esposo”, contó en exclusiva para ‘Magaly tv, la firme’.

Lesly Castillo vive actualmente en la ciudad blanca, en una lujosa casa a las afueras de Arequipa que, cuenta con más de mil metros cuadrados. La presentadora mostró el lugar donde reside, sino también el maravilloso clóset, sus carteras de marcas reconocidas a nivel mundial, su joyas, lentes, entre otras cosas.

Lesly Castillo se casará dentro de poco, y es por eso que viajó hasta Nueva York para conseguir su vestido de novia, que le costó 6000 mil dólares.

“Estoy muy enamorada, me cambiaron la vida, él y mi hija. Estoy muy feliz, tengo una nueva familia que nunca me juzgaron, con los que me llevo muy bien”, resaltó para el programa de Magaly Medina.

Como se sabe, Lesly Castillo desde que inició su relación amorosa con el empresario arequipeño, ha preferido mantener su vida privada fuera del lente de una cámara, inclusive en redes sociales, sus seguidoras le pedían que mostrara a su novio, pero la modelo siempre se negaba, hasta la entrevista exclusiva que le brindó al programa ‘Magaly tv, la firme’.