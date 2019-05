​Leysi Suárez celebró el Día de la Madre y presenta a su bebé (FOTO)

Hace unas semanas la modelo y animadora Leysi Suárez se convirtió por primera vez en madre de una bebé fruto de su relación con Jaime la Torre Vásquez, por lo que recientemente mostró el rostro de su pequeña en las redes sociales.

Es así que Leysi Suárez utilizó su página de Instagram para compartir el siguiente mensaje: "No siempre necesitamos el mejor lugar, la mejor pose, el mejor ángulo o el mejor maquillaje... esta es la única foto que me pude tomar y es porque durante el día no tuve... 'TIEMPO'... de elaborar nada por dedicarle eso 'TIEMPO'... a los míos...", se lee.

Junto a esto la modelo agregó que: "(...) hoy mi primer Día de la Madre... disfruto mucho el fruto de mi amor mi Victorita. una vez más amo ser mamá... FELIZ DÍA DE LA MADRE... mujer!!!", y no dudó en presentar en las redes sociales a su bebé mostrando su rostro por primera vez.

Leysi Suárez también mostró la sorpresa que recibió por parte de su pareja: quien le envió el desayuno junto a una tarjeta que mostró a sus seguidores.

