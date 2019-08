El actor australiano Liam Hemsworth rompió su silencio tras la difusión de unas fotografías de su todavía esposa, la cantante Miley Cyrus, besando a una mujer a pocas horas de confirmar que se habían separado.

La madrugada del martes, Liam Hemsworth publicó una fotografía de una puesta de sol y envió un comunicado. En este, el actor indica que se ha separado de Miley Cyrus y que le desea lo mejor.

“Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un tema privado y no he hecho, y no realizaré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Todas las declaraciones atribuidas a mí son falsas. Paz y amor”, escribió Liam Hemsworth en su cuenta de Instagram.

Respecto a sus últimas palabras, el actor se refiere a la publicación que realizó un medio australiano tras la difusión de las imágenes donde Miley Cyrus aparece besando a Kaitlynn Carter, la todavía esposa de Brody Jenner, hermano de Kylie Jenner. Según este portal, Liam había declarado que “no saben cómo se siente, no quiero hablar sobre eso".

Fue la propia Miley Cyrus quien, a través de su representante, confirmó que estaban separados.

“Liam y Miley acordaron separarse en este momento. Como individuos en constante evolución, han decidido que esto es lo mejor, mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten mientras toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad”, indicó la cantante.