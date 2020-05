Tras comunicar que los miembros originales de Libido se volverían a reunir en el 2021, Salim Vera conversó con Oxígeno y aseguró que Toño Jáuregui no es su amigo y que el reencuentro del próximo año sería “solo un negocio”.

Ante esto, el exbajista de Libido envió un contundente mensaje para responder a Salim y puso en duda realizar el show.

“Salim obviamente no vamos a volver a ser amigos. Estamos en diferentes frecuencias. Para mí la música es química y buena vibra. Si vas a seguir hablando de mí, ven y convérsalo conmigo de una vez. No voy a hacer un reencuentro bajo esos términos”, manifestó.

Como se recuerda, Salim indicó en su entrevista que los problemas con Toño no tenían solución y no volverían a tener una amistad.

“No va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos y vamos a salir los fines de semana, esas cosas no van a suceder”, explicó el cantante.

"Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no la sabe, ni las va a saber fundamentalmente porque no tiene mucha importancia, pero estas cosas las sabemos entre nosotros y estas cosas han sido tan profundas que simplemente han afectado en ese plano completamente y esto no tiene retroceso. Hay que entender que la vida es así uno deja de ser amigo de alguien”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Pastelería San Antonio se convirtió en minimarket

Pastelería San Antonio se convirtió en minimarket