Después del éxito que representó la canción “Desde que te fuiste”, Lisandra Lizama anunció que mañana 4 de febrero lanzará “A la antigua”, su segundo videoclip con el que busca posicionarse como solista en el mercado peruano y latinoamericano.

Además, acotó que el lanzamiento de su nuevo material audiovisual se da en medio de una etapa en la que su vida privada pasa por un buen momento y sintiéndose más peruana que nunca.

“He aprendido a querer este país, yo me siento una peruana más, me alegro con sus triunfos y sufro cuando las cosas no andan bien”, sostuvo.

Lisandra señaló que esta nueva producción audiovisual salsera fue grabada en el Perú y promete ser la sensación del verano.

Este tema cuenta la historia de una mujer que ama a la antigua, con los detalles que hoy en día se están perdiendo.

“Estoy muy contenta porque me está yendo muy bien en mi carrera como solista. Estoy agradecida al Perú por la muestra de cariño y la acogida a mis canciones. Recién estamos empezando, el camino es largo y vamos avanzando a paso firme”, dijo la “Leona de la salsa”.

La artista también aseguró que incursionará en varios géneros, cubanos y latinos, acompañada de experimentados músicos de diferentes países.