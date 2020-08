​Vania Bludau no teme a ​Christian Domínguez y piensa demandarlo

Vania Bludau no piensa quedarse de brazos cruzados si es que Christian Domínguez decide demandarla por segunda vez. Ayer, tras enterarse en “Al aire” que el cumbiambero le envió una carta notarial a la casa de su madre, señaló que también está analizando la posibilidad de contrademandarlo y que su actual novio, que es abogado, la estaría asesorando desde Estados Unidos, país donde radica hace medio año.

“El 20 de abril en el programa “Al aire” usted asegura que soy un infiel, que me gusta engañar a las mujeres y aduciendo que le propuse tener una relación sentimental con usted sin importarle mi imagen de artista, ni la imagen de mi esposa con quien vivo actualmente”, es lo que se lee en una parte de la carta y en donde le advierte a Vania Bludau que tiene 24 horas para rectificarse.

La modelo Vania Bludau aseveró que se mantendrá firme en su verdad y no dudó en seguir presentando más pruebas que reafirmarían la versión de que, desde enero de este año, tuvo conversaciones con Christian Domínguez y él le pidió regresar -al parecer- pese a que Karla Tarazona se encontraba embarazada. “No tengo por qué retractarme. Cuando uno dice la verdad, dice la verdad”, manifestó muy segura de sí misma.

DEMANDA DE CHRISTIAN

Tras presentar nuevos audios y conversaciones por Whatsapp, Vania Bludau estaría en problemas y es que su ex pareja Christian Domínguez, cantantes de la Gran Orquesta Internacional, le envió una carta notarial, la misma que fue enseñada en Al Aire.

“El día 18 de abril en el programa televisivo ‘Al Aire’ se difundió una entrevista que usted dio la madrugada del 17 de abril de 2016, argumentando que mantenía conversaciones por WhatsApp con usted, que entré a su vivienda por la ventana y encapuchado, lo que haría ver también que cometí allanamiento (delito), lo cual niego rotundamente”, señala el documento.

Luego de ello, se puede leer lo siguiente: "El día 20 de abril en el programa 'Al Aire' usted asegura que soy un 'infiel' que me gusta engañar a las mujeres y aduciendo que le propuse tener una relación sentimental con usted, sin importarle mi imagen de artista, ni la imagen de mi esposa, con quien vivo en la actualidad, evidenciando su postura hostil y no cansando su ánimo por perjudicar mi nombre y honor. Usted no tuvo el menor reparo en mostrar diversas acusaciones en mi contra"

“Está entendido que usted ya tiene antecedentes por hechos similares en contra de mi persona y no permitiré que siga teniendo esta conducta anti jurídica por lo que le doy el plazo de 24 horas para que se retracte de lo dicho públicamente”, concluye la carta notarial.