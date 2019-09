La locutora radial y cantante, Marie, sorprendió a todos al revelar que ahora incursionará en un nuevo rubro: los vídeos para adultos.

Fue a través de sus historias en Instagram que Marie reveló que se abrió camino en otra faceta debido a que “la música no paga tanto”.

Su perfil en PornHub ya tiene un gran número de seguidores

“Sí, es mi página en PornHub, yo misma la creé, la abrí, no pense que se iba a volver tan viral. No es que vaya a dejar la música, pero decidí abrir camino en un rubro diferente porque honestamente la música no paga tanto”, señaló a través de redes sociales.

La cantante mostró un adelanto

“Ustedes mismos comentaban por qué no te dedicas a hacer videos para adultos, aún no he subido nada, pero he decidido probar, a ver qué pasaba”, agregó.

De momento, Marie adelantó que este viernes subirá su primer video en la página para adultos y admitió estar bastante nerviosa por este hecho.