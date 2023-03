Lorena Lu Yáñez y su esposo, Miguel Severino, se habían convertido en una de las parejas más queridas de TikTok por su contenido divertido y romántico sobre su relación. Sin embargo, en los últimos días, la pareja se hizo mediática por un vergonzoso ‘ampay’ en el que se podía ver al esposo de la influencer besando a otra mujer. A pesar de que en sus redes todo era felicidad, la pareja había estado teniendo problemas desde hace un tiempo.

En todos los videos de su TikTok, su esposo mostraba su lado más romántico con Lorelorelu, a quien llenaba de detalles, besos y caricias. El domingo 5 de marzo, se hizo viral un video donde se mostraba a Miguel Severino besando apasionadamente a otra mujer en una conocida discoteca en Miraflores. Rápidamente, los usuarios no dudaron en enviar el video a Lorena, quien momentos después subió un video explicando la situación y compartiendo que su relación no atravesaba un buen momento desde hace casi un mes. “Nunca he sido de las personas que necesitan aclarar algo, pero lo hago por mi familia y por mí porque no merezco estar en esta situación y exposición. Si bien, Miguel y yo hace 3 semanas decidimos tomar cierto espacio, no era apuntando a una separación definitiva. Les dije que estábamos pasando por una crisis, pero apuntando por una reconciliación”, contó la influencer.

Asimismo, Lorena Lu admitió sentirse “sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada” por el accionar de su expareja. Luego de descubrir esta infidelidad, Lorelorelu decidió cortar por completo la relación que tenía con Miguel Severino, añadiendo que no quería ser responsabilizada por lo sucedido. Finalmente, terminó su video optimistamente diciendo “Nadie se ha muerto y hay que seguir para adelante”.

Los comentarios de sus seguidores más fieles no se hicieron esperar y expresaron su apoyo a la joven para animarla a seguir adelante a pesar de este doloroso momento. “Sentí como si me hubieran engañado. Fuerza Lorena, sigue adelante, nadie ha muerto por amor. Ya llegará el hombre indicado para ti”, “Él no te merecía y tú no tienes porqué sentirte avergonzada de absolutamente nada” y “Lore, eres preciosa y las cosas pasan por un propósito, vienen mejores cosas para ti” fueron algunas de las muestras de apoyo para la influencer. ¿Qué harías tú en su lugar?

