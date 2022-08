La periodista Lorena Álvarez reveló que ha recibido comentarios hirientes de parte de profesionales de la salud y la estética que le han ofrecido canjes para ‘mejorar’ algunos aspectos físicos.

A través de Instagram Stories, la conductora de televisión señaló que si algo ha aprendido “con los años es que la honestidad sin empatía, simplemente, es crueldad”. Así pues, reveló que le ofrecieron canjes para ‘retocar’ su nariz y mejorar su piel.

“Tú eres un profesional de la salud, de la estética y me escribes por una razón, escríbeme con respeto, escríbeme con empatía, como te gustaría que te hablen a ti también, o sea, por ejemplo, si eres un dentista y me dices ‘oye, he visto que tienes los dientes chuecos, yo te los arreglo’, ‘oye, tu nariz está torcida ¿te la arreglo?’, ‘oyo, tu melasma, horrible, o sea, prácticamente ponte filtro, te lo borro’, un nutricionista ‘yo te hago bajar los kilos que te sobran’”.

“¿De verdad creen que esa es la mejor manera de aproximarse a una persona? Independientemente del canje o del pago, no es un tema de plata, es un tema de sentimiento ¿cómo creen que se siente la otra persona cuando lee esos mensajes? ¿cómo creen que pueden impactar? ¿Positiva o negativamente?”, cuestionó Lorena Álvarez.

“En general, me parece agresivo escribirle a la gente para hacerle un comentario negativo / no solicitado sobre su aspecto físico”, comentó la periodista.

En ese sentido, Lorena Álvarez explicó que tiene melasma y se siente conforme respecto al aspecto de su piel: “Yo vivo con mi melasma y me acepto. Hago tratamientos, claro. Pero no me ando agobiando, poniendo filtros o sobremaquillándome. Si tuviera una pigmentación más intensa, o vitiligo, qué pretenden? ¿Que me esconda?”.

“Jamás contrataría o confiaría en un profesional que cree que viene a rescatarme de “mis defectos”. La perfección es enemiga de la belleza, me enseñó mi mami”, sentenció la periodista.

Fuente: Instagram @lorealvareza

TE PUEDE INTERESAR