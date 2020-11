Cientos de usuarios en redes sociales coinciden en que Gianluca Lapadula no tuvo oportunidad de hacer goles porque sus compañeros de la Selección Peruana ‘no le dieron la pelota’.

La periodista Lorena Álvarez fue una de ellas y su opinión en Twitter sobre el tema se hizo viral. Para la figura de Latina, hubo “recelo” de algunos integrantes de la Selección Peruana hacia el recién llegado.

“Lapadula y Gallese, para mí, lo mejor de Perú. Pero no vi un equipo. Sentí recelo de varios en darle la pelota al “nuevo”. No sé si por falsa idea de lealtad a Paolo o Ruidíaz o para que no brille. Vi egoísmo y esa ruta solo lleva al fracaso. Somos mejores que eso. ¡Vamos Perú!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Peru's Gianluca Lapadula drives the ball past Argentina's Lionel Messi during their closed-door 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match at the National Stadium in Lima on November 17, 2020. (Photo by Daniel APUY / POOL / AFP)

Lapadula se lamenta

Gianluca Lapadula quedó con sabor amargo por la derrota de la selección peruana ante Argentina en la cuarta jornada de las Eliminatorias.

“Estoy muy triste por el resultado, pero quiero agradecer a todos mis compañeros por recibirme muy bien”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Lapadula casi anota gol ante Argentina por Eliminatorias Qatar 2022 (Movistar Deportes)

Lapadula casi anota gol ante Argentina por Eliminatorias Qatar 2022 (Movistar Deportes)

TE PUEDE INTERESAR