Lorena Meritano da buena noticia tras padecer cáncer de mama

La actriz argentina Lorena Meritano compartió un mensaje en sus redes sociales sobre su actual estado de salud. La artista indicó que, habiéndose cumplido cinco años de su operación por un cáncer de mama, el oncólogo al que visitó la recibió con felicitaciones.

“Hoy (ayer) tuve una cita con el oncólogo, me recibió felicitándome. El 4 de julio cumplí cinco años de la primera cirugía. ¡Cinco años ya! Todo está perfecto y por primera vez me dio órdenes y turno para dentro de un año. Comienzo controles cada año. Me dijo: ¡Es para celebrar! Estoy feliz. Gracias a Dios”, señaló Lorena Meritano en su Twitter.

La artista indicó que, pese a los duros momentos que tuvo que afrontar, nunca bajó los brazos y siempre buscó salir adelante.

“Confieso que no me he privado de nada y pienso seguir haciéndolo. No conozco mejor proyecto que el vivir y honrar la vida”, sentenció la protagonista de “Prisioneras de amor”, “Escándalo”, “Pasión de gavilanes”, entre otras producciones.