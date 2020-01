Lorna Cepeda, actriz colombiana que participó en la recordada novela “Yo soy Betty la fea” está en Lima para presentar a la India y antes dio una entrevista a Diario Ojo.

Ella no dudó en aconsejar a las personas que padecen de cáncer como la actriz peruana Anahí de Cárdenas, quien le está haciendo frente al cáncer de mama.

“Hay que tener fe, es lo más importante. El dolor con Dios es diferente que el dolor sin Dios. No importa la religión, tiene que ver con la vida espiritual. Es importante el sentido del humor, no sabes lo que la risa puede ayudar. Hace que la tragedia no sea tan tragedia”, dijo la actriz.

También recordó su paso por “Yo soy Betty la fea”. “Me dejó todo. Yo cuando hice Betty La Fea, recién empezaba la carrera y me cambió la vida. Tengo mucho agradecimiento con todos los proyectos”

Antes de finalizar, dijo estar feliz en Lima y no olvidó la gastromonía de nuestro país. “La gente es muy linda, divinos todos. Me parece tan lindo sentir este amor de la gente de Perú”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug 2

TE PUEDE INTERESAR