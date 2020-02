Las pruebas que presentó la madre de Jefferson Farfán, Doña Charo, contra su exnuera, Melissa Klug, dejarían mal parada a la chalaca.

En entrevista a Día D, Doña Charo mostró los audios donde Klug pide que le den comida a sus hijos porque ella está “tomando con sus amigas”

“Que le lleves comida si puedes, yo estoy tomando con mis amigas”, se le escucha decir a la ‘Blanca de Chuito’ en una llamada a la ‘Foquita’.

“Mi hijo me llama y me dice que los bebes estaban de hambre. Me dice, mamá, ayúdame con eso. Me dice, 'mamita, llévale comida a mis hijos que están de hambre”, cuenta con pesar Doña Charo.

Ella contó que los niños estaban viendo televisión, pero estaban de hambre.

“Les he servido y mis nietos se han puesto a comer”.

Luego, mostró otro audio de Klug a Farfán donde ella lo insulta: “No me jodas ah porque voy y te hago chongo. No me jodas, mierd**”

“Allí esta la madre ejemplar. Si tengo que quitarles a mi nietos los voy a hacer. Está involucrando a niños en temas de mayores. A mi hijo nunca le hice crecer con odio contra su padre ni su familia”, declaró Doña Charo.