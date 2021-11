Hace unos días, la productora Move Concert el anuncio del show del ex One Direction, Louis Tomlinson, el próximo año, y cerca de la mitad de la capacidad del local se vendió en tan solo minutos de preventa. El mismo panorama se vivió hoy, en el inicio de las ventas de entradas a nivel general, donde en menos de 6 horas se agotaron.

Ante esto, los fans están solicitando a través de las redes sociales que se cambie el lugar de su presentación. Según informó la productora, el concierto se realizará el 1 de junio en Arena Perú (costado de Jockey Plaza). No obstante, los seguidores están pidiendo que se lleve a cabo en el mismo Jockey Club, ya que de esa manera puedan vender más entradas y menos personas se quedarían afuera como está pasando actualmente.

Para conseguir este propósito han recurrido a la página change.org, con la cual esperan juntar firmas para lograr el cambio de sede.

¿Dónde pueden firmar la petición?

PETICION PARA QUE EL CONCIERTO DE LOUIS TOMLINSON EN PERÚ SEA MOVIDO A UN LUGAR MÁS GRANDE @MoveConcertsPE 🇵🇪

¡Firma la petición!



https://t.co/TcrtfCGMmh — L&H Updates (@LHHispanic) November 15, 2021





Louis Tomlinson presentará su álbum debut como solista: “WALLS”, que fue lanzado en enero del año pasado y recibió halagos de la crítica, quienes consideraron que fue una de las mayores sorpresas de la música pop. Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans. Y es que el artista se mueve muy bien en estas plataformas y comparte varios momentos de su carrera, al punto de haber transmitido conciertos en vivo para recaudar fondos para organizaciones benéficas.

¿Quién es Louis Tomlinson?

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction, Louis retoma una extensa gira mundial interrumpida en marzo de 2020, que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú. En agosto de 2019, Tomlinson ganó el premio a la “Mejor Canción - Artista Masculino” en los Teen Choice Awards con “Two of us”, el primer sencillo de WALLS, que ha reunido más de 40 millones de transmisiones y más de 23 millones de visitas en YouTube.

TE PUEDE INTERESAR