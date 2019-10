Andy V fue denunciado por la madre de su hijo, Lourdes Sacín por supuestamente haberla agredido físicamente en varias oportunidades. Además de haberla amenazado con secuestrar a su pequeño.

Según el documento que presentó el programa ‘Magaly tv, la firme’, la periodista ha sido violentada física y psicológicamente.

“Ha sido víctima de violencia física de manera constante, pero como última agresión con puños y puntas de pie, en diferentes partes del cuerpo (cabeza, costillas, piernas) al interior de su vivienda”, dice la parte policial.

Inclusive, Andy V la habría amenazado con llevarse a su hijo. “Viene siendo maltratada psicológicamente, de manera constante con insultos, palabras soeces, mentadas de madre y con secuestrar al hijo que ambos han procreado”, describe en la denuncia.

Por su parte, el recordado personaje de Chollywood se comunicó con Magaly Medina y aseguró que jamás ha agredido a la madre de su hijo.

“Si yo con ella hemos tenido algún tipo de discusión, como cualquier pareja, pero que hemos llegado a la agresión, no. Nunca la he tocado ni la he pegado ni que fuera loco”, dijo para el programa.