Lourdes Sacín anunció en sus redes sociales que la apelación de Rodrigo González no habría prosperado, por lo que se ratificó la sentencia de un año de prisión suspendida en contra del conductor por la presunta comisión del delito de Difamación e injuria.

“Sólo informarles que la apelación de Rodrigo González no prosperó y se ratificó la sentencia en su contra por Difamación e Injuria”, escribió la expareja de Andy V en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje publicó una fotografía de la resolución judicial en la que, en efecto, se lee que la sentencia contra Rodrigo González fue ratificada.

Foto: Instagram Lourdes Sacín

Recordemos que Lourdes Sacín demandó años atrás a Rodrigo González y Gigi Mitre por presuntamente insultarla varias veces con el apelativo “incondicional” (por las supuestas infidelidades de Andy V, y por utilizar su apellido como un “insulto”. Según ella, estas burlas la afectaron psicológicamente y hasta se deprimió.

“Mi demanda no es porque me hayan dicho Incondicional. Se ha demandado por usar palabras y frases como: “Felpudo”, “Arrastrada”, “Tarada”, “Pónganle camisa de fuerza”, Declárenla interdicta”, “Trastornada”, “No te reproduzcas””, dijo Lourdes Sacín tiempo atrás.

Por su parte, Rodrigo González se defendió diciendo que el daño no lo causó él sino la relación que tuvo con Andy V frente a todo el Perú: “Ella está pidiendo cinco millones de soles como reparación civil, que trabaje ella. Se está victimizando a través mío, me está culpando de un daño psicológico que hay que saber de dónde viene, ya está. Los seres humanos buscamos culpables para nuestras desgracias. En este caso, yo no soy”.