¡Sin pelos en la lengua! Lourdes Sacín no pudo evitar pronunciarse tras escuchar los audios que presentó la aún esposa de Andy Polo, Génessis Alarcón, en el programa de Magaly Medina, donde se logra oír el llanto de su menor hijo con miedo porque su padre le pegue a su mamá.

Y es que a través de su página oficial de Facebook, la periodista señaló que se puso bastante sensible por este hecho, que hasta derramó algunas lágrimas porque le hizo recordar lo que ella vivió con su expareja, Andy V.

“No pude evitar que se me salieran las lágrimas al escuchar al hijito de Andy Polo asustado porque le haga daño a su mamá, lo sentí eso tan cercano que me quebró. Andy Polo no es más que un agresor más que jamás va a reconocer serlo, porque personas así siempre lo van a negar”, comenzó escribiendo.

En ese sentido, la comunicadora señaló que con este audio, muchas personas que no creían en la palabra de Génesis Alarcón, cambiarán su forma de pensar acerca de este caso y dejarán de “idolatrar” al futbolista.

“Es más fácil para ellos decir que la mujer miente, que está despechada o cualquier otra excusa para tapar la violencia que ejercen. Nunca dude de las palabras de la esposa de Andy Polo, pero el audio que ella reveló hoy creo que para muchas es como un dejavu. Esas cosas no se borran jamás, uno sólo aprende a vivir con eso. No te creo nada Andy Polo”, finalizó.

