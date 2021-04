Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de difundirse imágenes donde se le ve escondida en la maletera de un vehículo durante la intervención que el serenazgo de Cieneguilla y la PNP realizaron a su fiesta de cumpleaños el pasado viernes por la noche.

Cada vez son más figuras del espectáculos quienes han opinado del comportamiento de la salsera. Una de las últimas fue la periodista Lourdes Sacín, quien comentó que Yahaira Plasencia debió admitir su error frente a los agentes de la PNP en lugar de esconderse.

“Es tan cómico que parece una parodia..... Está en falta obvio pero me he dado de carcajadas mirando el video... Mas fácil era decir la fregué no meterse a la maletera y aparecer así jajajajaja que buena.... Ya salen los memes”, escribió Lourdes Sacín en la publicación del portal Instarándula.

Foto: captura Instagram

Cabe resaltar que este domingo 25 de abril, Yahaira Plasencia pidió disculpas públicamente por la fiesta que realizó y su reacción ante la llegada de las autoridades: “Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento; solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, señaló la salsera en un comunicado.





