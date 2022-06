La periodista Lourdes Sacín se pronunció este sábado 04 de junio sobre el intento fallido de detención de Rodrigo González de parte de efectivos policiales tanto en la casa del conductor como en las inmediaciones de Willax Televisión.

La exreportera de Latina TV aclaró que ella no denunció al popular ‘Peluchín’ por violencia de género en su momento, sino por difamación e injuria.

“En realidad ese tema no me compete, soy la única que no lo denunció por ‘violencia de género’, sino por difamación e injuria, por lo tanto, no he pasado las pericias psicológicas como señaló ayer”, declaró al Popular.

“Y en ningún momento he solicitado ninguna medida de protección. Cathy, Susana y Karen tienen una misma abogada y si lo han hecho, en cambio yo no. Lo mío fue muy diferente y no tengo nada que ver con lo que ocurrió con Rodrigo hoy, además no vale la pena, porque hoy por hoy no creo en la justicia porque en este país es imposible conseguirla”, agregó.

Por último, Lourdes Sacín marco su distancia de las denuncias de Susana Umbert, Cathy Saenz y Karen Schwarz.

“Algunos parece entienden mal y creen que yo también he denunciado por violencia a la mujer, pero no es así. Su abogado habla de todos en general, y me meten en el mismo saco, pero yo no tengo ningún proceso con él actualmente, mucho menos medidas de protección”, puntualizó.

