Tras la imagen que propaló Magaly Medina sobre Sheyla Rojas y Luis Advincula donde ambos aparecen bastante cariñosos y los chats donde se muestra a la conductora de “Estás en Todas” en modo ambicioso por pedir viajes, joyas y shoping, Lourdes Sacín compartió un mensaje en alusión a la rubia. Esto lo compartió en su cuenta de Facebook y recibió más de un comentario a su favor.

“El dinero solo impresiona a una mujer inútil, porque cuando una mujer es trabajadora y tiene lo suyo, un hombre con dinero NO SIGNIFICA NADA”, compartió Sacín esta frase. Inmediatamente, sus fans le dijeron: “Indirectas directas?, ¿Acaso lo decimos por shey shey Sheyla”, “No le digas INÚTIL a la INÚTIL, perdón a la SheyShey”, “Le queda bacán a Sheyla por interesada... Que ejemplo de mujer va hacer esa.....”, entre otros comentarios se leyeron en la red social.

LE BAJA EL DEDO A EXAMIGO DE SHEY SHEY

De otro lado, Sacín señaló que no comparte lo hecho por Irvin Vera, ex amigo de Sheyla Rojas, pues por amistad no debió compartir los chats, menos la foto de la rubia. “#ElValorDeLaAmistad Un punto más con respecto a la amistad. si Irving fue su amigo en serio, mejor ni tenerlos. Así se haya peleado con Sheyla no debió salir en pantalla a contar nada ni mostrar conversaciones ni fotos. La amistad que supuestamente hubo se respeta, hasta en eso existe codigo de lealtad. Eso de que hablo porque está en riesgo su vida no es creíble. Hasta antes de hoy sólo era un rumor, un secreto a voces sin pruebas. Ya sentarse a entregar chats, fotos y contar detalles es deslealtad. Hasta cuando se deja una amistad se debe ser leal y dejar con candado todo lo que se habĺó durante esa etapa, más aún cuando también disfrutaste viajes y paseos gratis”, precisó.