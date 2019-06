Lucecita Ceballos se pronuncia sobre denuncia contra 'Yuca' tras trabajar siete años con Jorge Benavides

Lucecita Ceballos en declaraciones para diario OJO también habló sobre el manotazo que le lanzó 'Yuca' a su compañera Clara Seminara, quien lo denunció por tocamientos indebidos al actor cómico y viajó a España para tener un nuevo rumbo en su vida, y así corroborar que no quería fama sino justicia.

La empresaria colombiana sostuvo que trabajó con el equipo de 'JB' durante 7 años, aproximadamente, y jamás evidenció que Enrique Espejo le faltó el respeto a una modelo del elenco.

"Como testimonio, durante los 7 años que he trabajado con Jorge y con todo el equipo jamás he visto una cosa parecida. No podría de hablar un tema que yo no presencié", fue lo primero que dijo.

Incluso, aseguró que el actor es una persona bastante tímida y respetuosa. "A Yuca yo lo quiero un montón, es una persona respetuosa, tan cariñoso, es más nunca me ha dicho 'Lucecita', siempre 'señora Luz, señora Luz'. A Yuca siempre lo hemos molestado porque es bastante tímido, es un señor que guarda bastante respeto por los demás", agregó.

"No pongo las manos al fuego por nadie, pero yo destaco mi verdad y la respaldo. Mi mensaje para todas las mujeres es que si en algún momento se sienten violentadas, vayan y denuncien", sentenció Lucecita Ceballos.